زكاة حمد تُنفذ مشاريع رمضانية بقيمة 33 ألف دولار

نشرت لجنة زكاة مدينة حمد السكنية الواقعة غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حصاد مشاريعها الخيرية والإغاثية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الرمضاني أن أكثر من 900 عائلة من سكان مدينة حمد استفادت من المشاريع المنفذة خلال شهر الصيام، بتكلفة إجمالية بلغت بقيمة 33 ألف دولار أمريكي.

وفي تفاصيل المشاريع الخيرية المنفذة، أشارت اللجنة إلى أن طواقمها نفذت مشاريع عينية وأخرى نقدية لدعم وإغاثة الأسر الفقيرة والمتعففة من سكان المدينة.

وبيَّنت أن 326 أسرة استفادت من المساعدات النقدية التي وزعتها اللجنة بدعم من أهل الخير والمتبرعين، بقيمة 45 ألف و406 شيكل.

ولفتت لجنة زكاة حمد إلى أنها وزعت 377 طرداً غذائياً على مدار شهر رمضان المبارك، بتكلفة بلغت أكثر من 35 ألف شيكل.

وفي ذات السياق، أوضحت اللجنة أن طواقمها وزعت 90 قسيمة شرائية للأسر المتعففة والفقيرة بتكلفة 83 ألف شيكل، مشيرةً إلى أن 39 فرداً استفادوا من مشروع "كسوة عيد الفطر المبارك" بتكلفة بلغت 4450 شيكل.

وفيما يتعلق بوجبات إفطار الصائم، ذكرت زكاة حمد أن طواقمها وزعت 266 وجبة إفطار خلال شهر رمضان، بتكلفة 6197 شيكل، كما وزعت لحوم طازجة على 27 أسرة بتكلفة 923 شيكل.

وأشارت لجنة زكاة مدينة حمد إلى توزيع 600 ربطة خبز بتكلفة بلغت 4800 شيكل، كما جرى توزيع 43 سلة خضار بتكلفة 1781 شيكل.

وأكدت لجنة زكاة حمد أن المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك جاءت بمساهمة من المؤسسات الخيرية وبتبرع من أهل الخير، مثمنةً جهود المتبرعين والجهات الداعمة لتلك المشاريع.

واشتملت المشاريع الخيرية خلال رمضان على "الطرود الغذائية والقسائم الشرائية وسلات الخضار ووجبات إفطار الصائم، واللحوم الطازجة، والخبز، وكسوة العيد، بالإضافة لتوزيع المساعدات النقدية.

وأوضحت اللجنة أن طواقمها تقوم من خلال مشاريعها الدائمة على مدار العام والموسمية خلال شهر رمضان بمساعدة مئات الأسر الفقيرة والمحتاجة من سكان مدينة حمد بخانيونس والهدف الرئيس من هذه المشاريع الخيرية التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا في ظل الحصار وارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين