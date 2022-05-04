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الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض على الحرارة

04 مايو 2022 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهارا وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غدٍ الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات. ويتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الطقس

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