توضيح صادر عن وزارة الاقتصاد بغزة بخصوص سعر ربطة الخبز

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص سعر ربطة الخبز، مؤكدة أن سعر ربطة الخبز بـ 7 شيكل ووزن 2.500 كيلو جرام للمستهلك.

وأوضحت الوزارة إلى أنها ملتزمة بتقديم الدقيق للمخابز بسعر مدعوم حتى اللحظة "97 شيكل الشوال" لجميع مخابز قطاع غزة.

وأشار الوزارة أن السعر في المخبز 7 شيكل، أما خارج المخبز (نقاط البيع والسوبرماركت) تخضع للتنافس بين المخابز.

وأفادت الوزارة بأنها تراقب أسعار الدقيق والقمح عالمياً وما يطرأ عليها من ارتفاعات من حين لآخر ومستمرة في تقديم الدقيق للمخابز بالسعر 97 شيكل وتعمل ما في وسعها للحفاظ على السعر للمواطن بالشكل المناسب والعادل الذي يراعي مصلحة الجميع من المواطنين وأصحاب المخابز وموردي الدقيق.