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الصحّة بغزة: وفاة طفل بـ"التهاب الكبد" المستجد

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الصحّة بغزة: وفاة طفل بـ"التهاب الكبد" المستجد

03 مايو 2022 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، د. مجدي ظهير، اليوم الثلاثاء، وفاة طفل من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر إصابته بالتهاب الكبد الغامض.

وأفاد ظهير، بوفاة الطفل خليل أبو معمر البالغ من العمر ثماني سنوات في مجمع الشفاء الطبي، بعد إصابته بهذا المرض منذ أيام.

و قال مدير الطب الوقائي: إن "أسبابه لم تُعرَفْ حتى هذه اللحظة، فيما تجري منظمة الصحة العالمية دراسات علمية طبية عليه".

مشيرا إلى أن أعراضه تشمل: "الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن، قبل أن تظهر على أكبادهم علامات الالتهاب".

و قد أعلنت وزارة الصحة بغزة،الأسبوع الماضي عن إصابة طفل من سكان خانيونس بالتهاب الكبد غير معروف عامل المرض والمسبِّب له ووضعه الصحي خطير، على إثر ذلك نُقِلَ إلى العناية المكثفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #فايروس #عدوى #تهاب الكبد الوبائي #الصحه

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