الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً نسبياً في كافة المناطق والمواقع بما في ذلك الجبلية منها نهاراً، لكن المناطق الغورية ستسجل حرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوية وجو حار للغاية، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أم يوم غد الأربعاء فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويصبح الجو صيفياً عادياً نهاراً ولطيفاً ومنعشاً ليلاً، والحرارة تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود جو لطيف وربيعي بشكل كبير نهاراً، وليلاً يسود جو منعش إلى بارد نسبي، وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الأربعة درجات مئوية، والرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية.

أما الجمعة فيكون الجو ربيعياً معتدلاً ولطيفاً نهاراً والحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الأربعة درجات مئوية، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومساءاً يكون الطقس منعشاَ ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين