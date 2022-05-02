كتائب القسام تتبنى عملية سلفيت البطولية

تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام، مساء اليوم الاثنين، عملية سلفيت البطولية، والتي نفذها المجاهدون ليلة الجمعة الماضية، واعتبرت بأنها حلقة لسلسلة ردود قادمة على العدوان على الأقصى.

وأكدت القسام في بيانٍ بأن العملية جاءت ردًا على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته.

وشددت على أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى، مؤكدًة أنها لن تكون الأخيرة.

وأعربت الكتائب عن فخرها بمجاهديها الميامين في الضفة المحتلة، والذين لازالوا يشرعون "سيف القدس" جنبًا إلى جنب مع مقاومي الشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة.

ونشرت القسام أسماء منفذي العملية على حسابها في تلغرام وهما: يحيى مرعي ويوسف عاصي من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت.

ونفذ مجاهدو القسام عملية سلفيت البطولية ليل الجمعة 28 رمضان الموافق 29 ابريل 2022م فيما يُسمى أرئيل المغتصبة من أرض فلسطين، وأسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين