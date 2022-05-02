فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام تتبنى عملية سلفيت البطولية

إعلام الاحتلال: السياسة الإسرائيلية "تنهار" أمام حركة "حماس"

"عباس" يتغيب عن أداء صلاة العيد و"اشتية" يؤديها بمقر الرئاسة

حكومة الاحتلال تستدعي السفير الروسي احتجاجًا على تصريحات "لافروف"

المعتقلان عواودة وريان يواصلان معركتهما رفضاً لاعتقالهما الإداري

الاحتلال: تشبيه لافروف الرئيس الأوكراني بهتلر تفوهات كاذبة ومعادية

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين في بلدة حزما

في أول أيام العيد.. إصابة مواطنين برصاص الاحتلال بالضفة

قاسم: العيد له طعم انتصار المقدسيين في الأقصى

الزهار: ستبقى القدس شعلة الجهاد لتضيء سبيل التحرير

إعلان تيك توك داخلي

كتائب القسام تتبنى عملية سلفيت البطولية

02 مايو 2022 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
...

تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام، مساء اليوم الاثنين، عملية سلفيت البطولية، والتي نفذها المجاهدون ليلة الجمعة الماضية، واعتبرت بأنها حلقة لسلسلة ردود قادمة على العدوان على الأقصى.

وأكدت القسام في بيانٍ بأن العملية جاءت ردًا على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته.

وشددت على أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى، مؤكدًة أنها لن تكون الأخيرة.

وأعربت الكتائب عن فخرها بمجاهديها الميامين في الضفة المحتلة، والذين لازالوا يشرعون "سيف القدس" جنبًا إلى جنب مع مقاومي الشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة.

ونشرت القسام أسماء منفذي العملية على حسابها في تلغرام وهما: يحيى مرعي ويوسف عاصي من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت.

ونفذ مجاهدو القسام عملية سلفيت البطولية ليل الجمعة 28 رمضان الموافق 29 ابريل 2022م فيما يُسمى أرئيل المغتصبة من أرض فلسطين، وأسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#كتائب القسام #عملية سلفيت #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة