ما أفضل نظام غذائي بالعيد يجنبك التلبك المعوي؟

السؤال:

يرتبط العيد بتناول الكعك والحلويات والشكولاتة وشرب العصائر والقهوة، فما النصائح الطبية للأكل في أيام عيد الفطر حتى لا تكون البطن ضحية التلبك المعوي؟

الجواب:

حذّرت استشارية طب الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية في قطر الدكتورة وردة السعد الجمهورَ من الإفراط في تناول الأطعمة والحلويات في عطلة عيد الفطر، وذلك لوقاية أنفسهم من الاضطرابات المعدية والمعوية.

وقالت الدكتورة -في بيان صحفي صادر عن مؤسسة حمد الطبية أمس الثلاثاء- إن بعض الناس يفرطون في تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية خلال العيد، ونتيجة لتناولهم كميات كبيرة من هذه الأطعمة والمشروبات يعرّض هؤلاء الناس أنفسهم لمشاكل مرتبطة بالجهاز الهضمي.

ولفتت إلى أنه بسبب الإفراط في الطعام نلاحظ ارتفاعاً في أعداد المرضى الذين يفدون إلى مركز الطوارئ وهم يعانون من مشاكل واضطرابات متصلة بالجهاز الهضمي مثل الغثيان والتقيؤ والإضراب المعدي وعسر الهضم خلال فترة العيد مقارنة بالفترات الأخرى.

وتضيف أنه من الضروري أن يتذكر الجميع أن الجسم يكون قد اعتاد خلال شهر رمضان على الصيام ساعات طويلة، لذا فإن الانتقال المفاجئ من الصيام وما يترتب عليه من قلة الطعام والشراب إلى الإفراط في تناول الطعام والشراب في أيام العيد سيؤدي حتماً إلى أضرار ومشاكل صحية.

وأكدت السعد أن هذه الأضرار والمخاطر الصحية تتضاعف لدى الأشخاص الذين يعانون أصلاً من أمراض ومشاكل صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب من جراء الارتفاع المفاجئ في نسب السكر في الدم لديهم والذي ينجم عادة عن تناول الحلويات خلال العيد.

نصائح

وتقدم الدكتورة النصائح التالية لتجنب التعرض لاضطرابات الجهاز الهضمي والمشاكل الصحية الأخرى خلال فترة عيد الفطر:

تناول الأطعمة والمشروبات بكميات معقولة ومعتدلة.

عدم إهمال وجبة الفطور، لأن إهمالها سيؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات أثناء النهار.

الحرص على شرب كميات كافية من السوائل لتجنب التعرض للجفاف.

اجتناب المشروبات التي تحتوى على كميات كبيرة من الكافيين.

عندما تقدم لك مجموعة متنوعة من الأطعمة في العيد قم باختيار الأطعمة الصحية وقليلة السعرات الحرارية مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم قليلة الدسم.

تجنب الأطعمة المالحة.

تجنب الأطعمة الدسمة والتي تتسبب في الإصابة بالاضطرابات المعدية والمعوية.

ينبغي أن تكون الوجبة الغذائية الرئيسية متوازنة وتحتوى على كميات كبيرة نسبياً من الخضار والفواكه والكربوهيدرات المعقدة، مثل البقول والعدس والخبز الأسمر والشوفان.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

معاودة الأنشطة البدنية والرياضية بصورة معتدلة.

المصدر / وكالات