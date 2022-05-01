الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وارتفاعها غدا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهاراً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، خماسينيا حارا نسبياً إلى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، خماسينيا حارا إلى حار جدا وجافا مغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين