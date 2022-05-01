فلسطينيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة الاحتلال في اللد

شارك فلسطينيون في وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة اللد في الداخل الفلسطيني المحتل، رفضاً لاعتقال الشيخ يوسف الباز، إمام المسجد العمري الكبير، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أمس، إمام المسجد العمري لكبير في مدينة اللد المحتلة الشيخ يوسف الباز.

وزعم إعلام الاختلال أن الشيخ الباز حرض على "الإرهاب" في عام 2018، وخلال عدوان "مايو 2021" الأخير على قطاع غزة.

وشارك في الاعتصام عدد كبير من المواطنين والوجهاء في المدينة، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن الشيخ الباز

ونددوا باعتقال الباز، وطالبوا بسرعة الإفراج عنه واحترام حرية التعبير.

وطالب المحامي خالد زبارقة، شرطة الاحتلال للإفراج عن الشيخ الباز بشكل فوري والسماح له بأداء خطبة عيد الفطر في المسجد العمري الكبير.

وأضاف زبارقة خلال الاعتصام أننا سنبقى معتصمين ولن نغادر الاعتصام حتى نأخذ عهدًا بالإفراج عن الشيخ الباز.

وأوضح أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ستعرض الشيخ الباز على المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة اليوم الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين