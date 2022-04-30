موقع عبري: مقتل 15 إسرائيليًّا في عمليات مقاومة خلال شهر

قال موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 15 إسرائيليًّا قتلوا في غضون شهر خلال سلسلة عمليات فلسطينية كان آخرها عملية إطلاق النار في مستوطنة "أرائيل" شمالي الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية.

وقتل حارس أمن مستوطنة أرائيل، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعملية إطلاق نار قرب المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وتمكن مقاومون فلسطينيون من إطلاق النار صوب حارس الأمن، قبل انسحابهما من المكان.

وذكر الموقع أن تلك العمليات بدأت في نهاية آذار/ مارس 2022 وبداية نيسان/ أبريل الحالي.

وأشارت المعطيات إلى مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة، يوم 7 أبريل على يد الشاب رعد حازم من جنين.

وفي 29 مارس الماضي، قتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في منطقة بني براك، قرب تل أبيب.

وأفاد موقع "واي نت"، بأنه قتل ضابطان إسرائيليان خلال عملية إطلاق نار في الخضيرة، بنهاية مارس/ آذار الماضي، وفي الأسبوع الذي سبق ذلك، قتل 4 إسرائيليين طعنًا في عملية بمدينة بئر السبع.

المصدر / فلسطين أون لاين