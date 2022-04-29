الأمم المتحدة: 3 آلاف مهاجر ماتوا غرقا في طريق أوروبا في 2021

أعلنت الأمم المتحدة، مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر في البحر المتوسط، والمحيط الأطلسي، خلال عام 2021، لدى محاولتهم التوجه إلى أوروبا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، شابيا مانتو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.

وأوضحت أنه توفي 1924 شخصا في البحر المتوسط، و1153 شخصا لدى توجههم إلى جزر الكناري.

وأضافت أن عدد الوفيات في هذين المسارين خلال 2020 بلغ 1544، مضيفة أن ازدياد هذا الرقم بواقع 478 أشخاص في العام الماضي أمر مثير للقلق.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم 163.5 مليون دولار إلى صندوق مفوضية اللاجئين، بهدف حماية المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت مانتو للصحافيين في جنيف: "من المقلق أنه منذ مطلع العام، لقي 478 شخصاً إضافياً حتفهم أو فقدوا في البحر".

ولفتت مانتو إلى أن "معظم عمليات العبور بحراً تمّت بواسطة قوارب مطاط مكتظة وغير مناسبة لارتياد البحر، انقلب العديد منها أو انكمش ما تسبب بوفيات".

وأشارت إلى أن الرحلة بحراً من بلدان على سواحل غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري والتي قد تستغرق عشرة أيام كانت على وجه الخصوص محفوفة بالمخاطر.

وقالت: "خرجت العديد من القوارب عن مسارها أو فقدت من دون أثر في هذه المياه".

المصدر / وكالات