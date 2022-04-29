"لا أوحش الله منك".. ترانيم حُزنٍ في وداع رمضان

نابلس-غزة/ مريم الشوبكي:

بدءًا من فجر 21 من رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل، تصدح مساجد مدينة نابلس قبيل أذان الفجر الثاني بـ"التوحيش" حسرة وحزنًا على رحيله، وهو تراث لا تزال مساجد المدينة تحافظ عليه منذ مئات السنوات، وأدخل عليه بعض الإضافات التي أضفت جمالية على هذا التقليد الإسلامي.

يؤدي عملية "التوحيش" بعض المؤذنين ويساندهم في بعض الأحيان عدد من قراء القرآن الكريم، والمنشدين، ويشكلون جوقة تردد خلفهم، وهي عادة اعتادها أهل نابلس ولا يزالون يتمسكون بها حتى يومنا هذا.

التوحيش والتحنين

ويعرف "التوحيش" بأنه نوع من الأناشيد الدينية التي ترتبط بوداع شهر رمضان، إذ اعتاد مؤذنو المساجد قديمًا في الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، توديعه بكلمات فيها آسى، ونغم حزين، لها وقعها على المستمعين.

وتتنوع التواشيح الرمضانية بين "التوحيش" و"التحنين"، ويبدأ الموشِّح أو الموشحون بذكر الله عز وجل ثم الصلاة والسلام على النبي محمد عليه السلام بكلمات تحدث وقعًا في القلب، ثم يبدأ النشيد.

يقول مدير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق بنابلس زهير الدبعي: "التوحيش وما يعرف بالتذكير هي عادة أهل نابلس يقيمها مؤذنو المساجد قبيل أذاني صلاتي عصر وعشاء كل خميس، وقبيل أذان ظهر يوم الجمعة أيضًا، وهي إضافات تذكر الناس بأن غدًا يوم الجمعة للاستعداد له".

ويلفت الدبعي لـ"فلسطين"، أن عادة "التوحيش" أو "التحنين" يدخل عليها بعض التغييرات في شهر رمضان، وذلك بالتكبير وتلاوة القصائد التي تتغنى بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بشكل أكبر من الأيام الأخرى وبمدة أطول، ويكون ذلك قبيل أذان الفجر الثاني.

ويلفت إلى أن المؤذنين يطلقون من مآذن ومنارات الجوامع، و"المسحراتيين"، أناشيد توديع رمضان، التي تحمل في ملماتها ونغماتها ترانيم الشجن والحزن على قرب انقضاء الشهر الكريم، فقد اعتاد مؤذنو المساجد بدءًا من ليلة 21 رمضان، أنْ يودعوه بكلمات ذات نبرات مؤسية، ونغم حزين، لها وقعها على آذان السامعين، إذ يكون الضيف الكريم قد جهز نفسه ليودعنا.

تواشيح الفراق

من التواشيح التي ترددها مساجد نابلس: "لا أوحش الله منك يا رمضان/ يا شهر الخيرات والإحسان/ شهر الصيام على الرحيل لقد نوى/ يا طول ما تتذكروا رمضان/ يا ترى دوما نعود ونلتقي/ في مثل هذا الشهر يا إخوان".

ومنها أيضًا: "شهر الصيام مفضل تفضيلا/ أنويت من بعد المقام رحيلا/ بالله يا شهر الهنا ما تنسنا/ لا أوحش الله منك".

وقد قال الخوارزمي في معنى: "لا أوحش الله منك"، أي لا أذهبك الله، فتوحش أحباءك من جانبك بالفراق، وفقا لما جاء في كتاب (رمضان في الحضارة العربية الإسلامية) لمحمد رجب السامرائي.

كما يردد من الموشحون كلمات أخرى تحمل طابع الدعاء، كقولهم: "يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حنَّان يا منَّان.. أجرنا من عذاب النار، يا ذا الجود والإحسان ثبتنا على الإيمان، صلى الله ربنا على النور المبين، أحمد المصطفى سيد العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين".

تغير أداء المسحراتي

ويلفت الدبعي إلى لجوء المسحراتي إلى تغيير موضوعات أدائه في أثناء الجولات إلى التوحيش، كما يملأ المؤذنون المنشدون فضاء الحي بتوحيشهم الذي يواصلونه من الإمساك حتى أذان الفجر.

ويقول مدير الأوقاف الأسبق في نابلس، أنه هذه "التواحيش" صارت مجالًا للتجويد والتنويع والتنمية سواء في نظم عباراته أو في موسيقا أدائه، وبات جزءًا من الثقافة الشعبية للمدينة.

ويبين أن عددًا من قراء القرآن الكريم وحفظة الشعر والتواشيح الدينية، يشكلون "جوقة" ويرددون مع المؤذن بصيغة موحدة لا ارتجال فيها، يمكن أن يدخل فيها بعض الإضافات حسب المؤذن.

وعن تاريخ عادة "التوحيش"، يفيد الدبعي أنها عرفت في زمن الدولة الفاطمية، "ربما اختفت مع مرور السنوات، ولكن في ناس لا تزال تراث يتمسك به أهل نابلس حتى اليوم".

وعن أشهر المؤذنين الذين مارسوا عملية التوحيش، يذكُر المؤذن محمود القدومي الذي كان في صوته طراوة وحلاوة، وعلى معرفة بالمقاومات، فكان يستطيع أن يرفع الأذان بعدة مقامات يميزها المستمع.

وينبه الدبعي إلى أن "التوحيش" يختلف تمامًا عن "الموشحات"، فالموشحات هي نوع من الفنون الموسيقية، والأغاني الأندلسية الشائعة حتى اليوم في بلاد المغرب العربي.

ومنذ سنوات قليلة أصبح من المألوف أن يتطوع عدد من القراء، والمنشدون لمعاونة المؤذن في عملية "التوحيش" التماسًا للثواب.

ويختم الدبعي حديثه: "التوحيش اعتاده أهل المدينة لأنه ارتبط بعاطفة وذاكرة معينة لها علاقة بالشهر الفضيل، فهي تراث تحرص الأجيال على التمسك به".