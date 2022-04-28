"حماس" تدعو لمواصلة الرباط في "الأقصى" والمشاركة الواسعة بفجر الجمعة العظيم غداً

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى والمشاركة الواسعة بفجر الجمعة العظيم غداً، معبرة عن فخرها بحشود الشعب الفلسطيني المهيبة المشاركة في قيام ليلة السابع والعشرين من رمضان داخل باحات "الأقصى".

وقالت الحركة في بيان صحفي: "إن مشهد الحشود الجماهيرية التي تجاوزت ربع مليون مرابط من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين أحيوا ليلة السَّابع والعشرين من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ في مشهد وطني مهيب، يؤكّد أنَّ لفلسطين وفي القلب منها القدس والأقصى، رجالاً ثابتين على عهد الوفاء والتضحية والنضال".

وعدَّت ذلك يأتي "دفاعاً وحماية للثوابت والمقدسات، وردّاً للعدوان وتصدياً لمحاولات المساس بقدسنا وأقصانا، وإفشالاً لمخططات العدو وقطعان مستوطنيه في الاقتحام والتدنيس والتقسيم".

ودعت "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى مواصلة مسيرة الرّباط وشدّ الرّحال والاعتكاف طيلة هذا الشهر الفضيل، وفي أيّام العيد القادمة أيضاً.

وطالبت بأن تكون "المشاركة فاعلة وحاشدة في حملة (الفجر العظيم)، هذه الجمعة، التي تأتي بعنوان (فجر عيد النصر)، تعزيزاً لثبات المرابطين، وتأكيداً على تمسّكنا بأرضنا ومقدساتنا، ويقيناً منّا بحتمية النصر في معركتنا المستمرة ضدّ الاحتلال الصهيوني، حتّى التّحرير وزوال الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين