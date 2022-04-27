فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير العارضة من جنين يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

250ألف مصل يحيون ليلة 27 من رمضان في المسجد الأقصى

5 إصابات إحداها حرجة بانفجار في مصنع شرق جباليا

زحف فلسطيني نحو القدس لإحياء ليلة الـ27 من رمضان في الأقصى

"متابعة العمل الحكومي" تصادق على جملة قرارات

أبو مرزوق: الاحتلال طلب التوسُّط للتهدئة واتصالاتنا مستمرة للجم عدوانه عن الأقصى

نادي الأسير: الاحتلال ينفّذ عملية قتل بطيء بحقّ الأسير ناصر أبو حميد

تنظيم المسابقة الرمضانية لعدد من حافظي "القرآن الكريم"بجباليا

دعوات لإحياء ليلة 27 من رمضان بالمسجد الأقصى

"منظمات الهيكل" المزعوم تدعو إلى "اقتحام كبير" للأقصى

إعلان تيك توك داخلي

الأسير العارضة من جنين يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

27 ابريل 2022 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
...

أعلن نادي الأسير عن دخول الأسير عبد الله العارضة من جنين بإضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الإنفراديّ، الذي فُرض عليه منذ سبتمبر 2021.

وذكر النادي في بيان مساء الأربعاء، أن العارضة أحد قيادات الحركة الأسيرة، وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم بالسّجن لمدة 26 عامًا، وفقد والدته خلال سنوات أسره وحرم من وداعها.

وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعّدت من سياسة العزل الإنفراديّ، إذ تواصل عزل الأسرى الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" قبل أن يعاد اعتقالهم منذ أيلول 2021، إضافة إلى مجموعة من الأسرى بذريعة تقديم المساعدة لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#اعتقال إداري #الاحتلال الإسرائيلي #الأسير عبد الله العاضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة