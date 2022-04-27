الأسير العارضة من جنين يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

أعلن نادي الأسير عن دخول الأسير عبد الله العارضة من جنين بإضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الإنفراديّ، الذي فُرض عليه منذ سبتمبر 2021.

وذكر النادي في بيان مساء الأربعاء، أن العارضة أحد قيادات الحركة الأسيرة، وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم بالسّجن لمدة 26 عامًا، وفقد والدته خلال سنوات أسره وحرم من وداعها.

وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعّدت من سياسة العزل الإنفراديّ، إذ تواصل عزل الأسرى الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" قبل أن يعاد اعتقالهم منذ أيلول 2021، إضافة إلى مجموعة من الأسرى بذريعة تقديم المساعدة لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين