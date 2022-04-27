تنظيم المسابقة الرمضانية لعدد من حافظي "القرآن الكريم"بجباليا

نظمت دار القرآن الكريم والسنة في مقرها بمدينة جباليا، اليوم الأربعاء، المسابقة القرآنية الرمضانية بعنوان "بالقرآن نحيا" بمشاركة عدد من الطلاب الحافظين لكتاب الله.

وحضر المسابقة قيادة حركة حماس بمدينة جباليا، وعدد من مسؤولي "دار القرآن الكريم"، ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح.

واستهدفت المسابقة عدد من الطلاب المميزين الحافظين لكتاب الله، فقد تنافس سبعة طلاب على تسميع القرآن الكريم غيباً وعلى جلسة واحدة، وتنافس أربعة طلاب على تسميع كتاب المنتخب من رياض الصالحين 500 حديث غيباً علي جلسة واحدة.

وأشار د.منير البرش رئيس دار القرآن الكريم، أن الهدف من المسابقة "حفظ وتثبيت وإتقان القرآن الكريم والأحاديث النبوية خلال فترة قصيرة من أجل إعداد نخبة من الحفاظ المتقنين وتشجيع العديد من الطلاب على التميز والمنافسة في الحفظ والتثبيت".

وأضاف البرش أن 11 طالباً تميزوا في تسميع القرآن الكريم والأحاديث النبوية على جلسة واحدة، مُشيراً أن فعاليات التسميع بدأت من الصباح الباكر وانتهت مساء اليوم الأربعاء بإتقان وإبداع.

وعبّرت قيادة حماس ومسؤولي دار القرآن الكريم والوجهاء خلال الجولة التفقدية للطلاب عن سعادتهم وافتخارهم بالحافظين لكتاب الله.

المصدر / فلسطين أون لاين