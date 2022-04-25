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الاحتلال يصدر قرار اعتقال إداري بحق الأسير سامح كميل من جنين

25 ابريل 2022 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الإثنين، قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق الأسير سامح كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت كميل بتاريخ 16/4/2022، أثناء مروره على حاجز عسكري الحمرا في محافظة أريحا.

وأضاف سمور، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق كميل بعد مرور 9 أيام على اعتقاله قرار اعتقال إداري بتعليمات من مخابرات الاحتلال، التي ادعت أن له ملفا سريا، وأنه "يشكل خطرا على أمن الاحتلال".

يشار إلى أن للأسير كميل شقيقا معتقلا "محسن" في سجون الاحتلال منذ الشهر الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري مدة 4 أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #جنين

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