ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى 550 أسيراً

ارتفع أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (550) أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم حكماً جديدا بحق أسير من نابلس.

وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر أن محكمة سالم العسكرية أصدرت اليوم الأحد حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسير " خليل عبد الخالق دويكات" (47 عامًا)، من بلدة روجيب شرق نابلس، بعد ادانته بقتل قتل الحاخام "شاي أوخيون" في منطقة بتاح تكفا في أغسطس من العام 2020.

وأضاف الأشقر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "دويكات" بتاريخ 24/8/2020، ونقلته إلى التحقيق في مركز بتاح تكفا العسكري، والذي استمر لأكثر من شهر حيث وجهت له تهمه القتل العمد، وبعد الانتهاء من التحقيق قامت بنقله إلى العزل الانفرادي في أيلون الرملة والذي استمر لمدة 6 شهور.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أقدمت على هدم منزل الأسير دويكات المكون من طابقين، في شهر نوفمبر من العام 2020، والذي تقيم فيه بناته الستة مع والدتهم، وبعد تأجيل محاكمته عشرات المرات أصدرت اليوم بحقه حكماً بالسجن مدى الحياة.

وقال الأشقر إن عدد من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عاماً وهم الأسرى القدامى، وعشرات الاسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبية عمداء الأسرى يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وبيَّن أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عاما (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين