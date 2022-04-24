تشييع جثمان القيادي بفتح صلاح التعمري شرق بيت لحم

شيعت جماهير محافظة بيت لحم، اليوم الأحد، جثمان القيادي بفتح صلاح التعمري، إلى مثواه في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله في بلدة زعترة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُصلى عليه في مسجد زعترة الكبير، ثم ووري الثرى.

والتعمري واسمه الحقيقي "أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان"، من مواليد بيت لحم عام 1943، التحق في صفوف حركة "فتح" مع انطلاقتها الأولى، وكان رياضيا وعسكريا.

اعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اجتياح لبنان، وأصبح مسؤول الأسرى في سجن أنصار (1)، وتحرر عام 1983 ضمن صفقة النورس.

عاد إلى أرض الوطن مع دخول السلطة عام 1994، وترشح في أول انتخابات تشريعية لعضوية المجلس التشريعي عام 1996، وفاز عن محافظة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين