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المدهون: نرفض تصريحات المفوض العام لـ"أونروا" حول تحويل خدماتها

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المدهون: نرفض تصريحات المفوض العام لـ"أونروا" حول تحويل خدماتها

24 ابريل 2022 . الساعة 00:23 بتوقيت القدس
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د. محمد المدهون

أعرب رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة "حماس" د. محمد المدهون عن رفضه القاطع لتصريحات المفوض العالم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني حول تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا.

وقال المدهون في تصريح صحفي": "ننظر بخطورة بالغة لتصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حول تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا".

وأضاف: "نؤكد رفضنا لها جملة وتفصيلا، فهي محاولة لتفكيك الأونروا كمقدمة لإنهاء عملها، بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين".

وأوضح أن تحويل خدمات الأونروا، يعني نزع المسؤولية السياسية تجاه قضية اللاجئين، وهذا يتطلب تحركا على الصعد الرسمية والشعبية والفعاليات الوطنية بشكل سلمي لمواجهة هذا المقترح الذي يستهدف في الأساس نزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وصولا لوأدها.

وأكد المدهون على ضرورة تحرك الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية والمفوض العام لوجود بدائل خلّاقة تستهدف تعويض العجز المالي المزمع الحديث عنه وحث الدول على الإيفاء بالتزاماتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #أونروا #اللجان الشعبية #محمد المدهون

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