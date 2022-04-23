المطران حنا: الاحتلال حوّل القدس لثكنة عسكرية واعتدى على كنيسة القيامة

قال رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس في القدس، المطران عطا الله حنا، إنّ الاحتلال حوّل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، موضحاً أنّ "قوات الاحتلال تتعدى بشكلٍ صارخ على حرمة كنيسة القيامة في استهداف غير مسبوق للحضور المسيحي في المدينة".

وأشار حنا في تصريحات لقناة "الميادين"، إلى أنّ "قوات الاحتلال دخلت بأسلحتها إلى داخل كنيسة القيامة في استفزاز للمسيحيين والمصلين"، موضحاً أنّ "جنود الاحتلال اعتدوا على المصلين في مشهدٍ غير مسبوق خلال أهم الأعياد المسيحية".

وشدد حنا على أنّ "الاحتلال يعمل على إفشال أعيادنا ومناسباتنا الدينية وهذه جريمة ترتكب في وضح النهار بحق المسيحيين جميعاً".

وفرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المسيحيين إلى كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة للمشاركة في احتفالات "سبت النور"، الذي يسبق "عيد الفصح المجيد"، ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في البلدة القديمة، وأغلقت عددًا من أبواب البلدة أمامهم.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال منعت المسيحيين من الوصول بحرية إلى كنيسة القيامة، مضيفةً أنّه تم الاعتداء على أحد الكهنة خلال توجهه إلى كنيسة القيامة.

وأضافت المصادر، أنّ قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في القدس وفرضت قيوداً على دخول المسيحيين المتوجهين إلى كنيسة القيامة.

وفي وقتٍ سابق، أغلقت قوات الاحتلال باب "جديد" المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة الذي يدخل منه المحتفلون في سبت النور، وطلبت قوات الاحتلال من المحتفلين التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعامود دون إبداء أسباب.

المصدر / فلسطين أون لاين