الآلاف يشاركون في مسيرة شمال غزة نصرةً للأقصى

شارك آلاف المواطنين، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة جماهيرية شمال قطاع غزة، دعت لها حركة حماس، تضامناً مع مدينة القدس والمسجد الأقصى، ورفضاً لاقتحامات الاحتلال وخططه التهيودية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي شارك فيها عدد من قادة الفصائل، علم فلسطين ورايات حركة حماس وصور المسجد الأقصى، ورددوا هتافات نصرةً وتأييداً للمرابطين في الأقصى ولأهالي القدس والضفة الغربية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي خلال كلمة بالمسيرة، إن احتشاد الآلاف من جماهير شمال غزة يوجه رسالة ثورية إلى أهلنا في بيت المقدس وساحات المسجد الاقصى "أننا إلى جانبكم نقف معكم ونؤازركم ونحمي قراركم وندافع عنكم".

وحيا الهندي المرابطين والمعتكفين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، قائلا "بثباتكم وصبركم ودفاعكم أفشلتم مخططات المستوطنين وأفسدتم مخطط مسيرة الأعلام وذبح القرابين على عتبات قبة الصخرة."

ودعا جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس وفي الـ48 إلى الاحتشاد الدائم والاعتكاف في المسجد الاقصى والدفاع عنه.

وأضاف الهندي أن الوحدة الفلسطينية التي تمثلت في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل تقول للعدو إن الشعب الفلسطيني على قلب واحد يقاوم الاحتلال ويقاتله بكل أوتي من قوة.

وجدد تأكيد رسالة كتائب القسام وكل الأجهزة العسكرية في غزة بأن المسجد الأقصى خط أحمر، ولا يمكن بحال من أي الأحوال أن نترك العدو وقطعان مستوطنيه أن يعبثوا به، وأننا على استعداد أن نحمي الأقصى بأغلى ما نملك.

ووجه رسالة للأمة العربية والإسلامية بأن المسجد الأقصى في خطر، وأنه مسجدا ليس للفلسطينيين فقط، بل لكل العرب والمسلمين، فلا تتركوا الشعب الفلسطيني وحده يواجه المحتل.

وخاطب أهالي شهداء فلسطين ووالد الشهيد رعد حازم "بأننا معكم، وأن المقاومة تقف إلى جانبكم وتدافع عنكم".

















المصدر / فلسطين أون لاين