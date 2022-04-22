الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو صيفياً عادياً وحاراً نسبياً في وقت الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية.

وليلاً يسود جو منعش الى أبعد مدى ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم السبت، يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو حاراً نهاراً في مختلف المناطق بحدة أقل في المناطق الجبلية نهاراً. ومع ساعات المساء يعود الجو منعشاً ولطيفاً والرياح تكون متقلبة الإتجاه .

والأحد يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويعود الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

ويسود جو صيفي الى حد كبير في ساعات نهار يوم الإثنين، ويسود جو مائل للبرودة في الجيال ليلاً مغ جو منعش، وفي المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة والرياح تكون غربيى إلى شمالية غربية.

أما الثلاثاء: 26-4-2022 فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويسود جو مشابه تماماً لليوم الذي سبقه، ويسود جو صيفي إلى حد كبير في ساعات النهار ويسود جو مائل للبرودة في الجيال ليلاً مغ جو منعش، وفي المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة، والرياح تكون غربيى إلى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين