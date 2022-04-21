"القوى الوطنية" تستنكر تأخير "أونروا" إعمار المنازل المهدمة

استنكرت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تأخير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" إنجاز ملف إعمار المنازل المُهدّمة كليًّا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها تتابع منذ شهور وعن كثب تطورات ملف إعادة إعمار المنازل المُهدّمة بفعل العدوان الأخير على قطاع غزة -معركة "سيف القدس"- ‏في شهر مايو ٢٠٢١، على أمل أن يتمكن أبناء شعبنا من العودة لمنازلهم.

‏وقالت: "فوجئنا أثناء المتابعة أنّ ‏ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين والذي تهتم"الأنروا" بإنجازه، ويشمل حوالي ‏‏700 بيت موزّعة على كل محافظات القطاع، لم يُنجز فيه شيء حتى اللحظة رغم أنّ كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار ‏متوفرة".

‏وأضافت: "ثبت لدينا أنّ التأخير الكبير سببه البيروقراطية والمماطلة داخل ‏أروقة الوكالة، وأنّ هذا السلوك خطير وغير مقبول البتة، وتتحمل مسؤوليته إدارة الوكالة بكلّ مستوياتها".

‏وشدّدت اللجنة على أنه "لا يمكن أن نقبل باستمرار هذه المماطلة على حساب أبناء شعبنا وحياتهم الكريمة، ولا سيّما في ‏ظلّ حصار خانق لكل تفاصيل الحياة في قطاع غزة".

‏وطالبت إدارة الوكالة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة كل من ساهم في تأخير ‏إنجاز الملف بدون مبرر.

وختمت بالقول: "سنتابع عن كثب التطورات في هذا الملف وسيكون لنا كلمتنا وموقفنا الصارم إذا لم نشهد تحُّركًا ملموسًا وعاجلًا في إدارة الملف ‏لإغلاقه في أسرع وقت ممكن".

المصدر / فلسطين أون لاين