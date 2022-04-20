حماس تحذر الاحتلال من ذبح القرابين والسماح لمسيرة "الأعلام" في الأقصى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أنه لا مكان للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك، مشددة على أن محاولاتهم التقسيم الزماني والمكاني "لن تمرّ".

وأضافت حركة "حماس"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن تكرار المستوطنين اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وفي حماية قوات الاحتلال، "لن يفرض تقسيماً زمانياً ولا مكانياً، ولن يغيّر من إسلامية وعروبة المسجد الأقصى، الذي سنحميه وشعبنا بكل قوّة".

وحذرت الاحتلال من مغبّة التفكير في ذبح القرابين، أو السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية من الاقتراب من مقدساتنا، فقيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات تلك الإجراءات الخطيرة والمستفزّة.

ودعت "حماس" جماهير شعبنا إلى استمرار الرباط والحشد طوال الأيام الباقية من شهر رمضان المبارك حماية للقدس والأقصى، وإفشالاً لمخططاتهم الخبيثة.

كما ودعت أمتنا العربية والإسلامية إلى مزيد من الدعم لشعبنا ومرابطينا الذين ينوبون عنها في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى.

وطالبت حركة حماس في بيانها المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع شعبنا وقضيته العادلة بسياسة المعايير المزدوجة، والوقوف عند مسؤولياته في لجم جرائم وانتهاكات الاحتلال الذي يشكّل وجوده عاراً على جبين الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين