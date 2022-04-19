التنمية بغزة: صرف مساعدة مالية لأهالي شهداء "عدوان 2014"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، صباح اليوم الثلاثاء، عن صرف مساعدة مالية لأهالي شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، بقيمة 800 شيكل لمرة واحدة عبر أفرع البريد.

وأوضحت في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أن المساعدات سيتم صرفها بناءاً على قرار لجنة المتابعة الحكومية بغزة، وتقديرًا لأهالي شهداء العدوان.

وأشارت إلى أنه يستثنى من تلك المساعدة كل من له مخصص مالي، مفيدة بأن 1945 أسرة سيتم الصرف لها وبدأت الرسائل تصلهم.

وأفادت بأن قسم الشكاوى لدى الوزارة يتابع مشكلات المواطنين ويعمل على حلها.

المصدر / فلسطين أون لاين