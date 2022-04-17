تناول المكسرات طريقة طبيعية للوقاية من أمراض القلب والسرطان

غزة/ فلسطين:

يكثر الإقبال على تناول المكسرات المختلفة في شهر رمضان، وخاصة الجوز والفستق والبندق، بسبب طعمها الطيب وفوائدها الكثيرة.

ويجادل البعض أن المكسرات تؤدي إلى السمنة وبأنها تسهم في زيادة الوزن لكونها تحتوي على نسبة عالية من الدهون. إلا أن هذا الاعتقاد نفته العديد من الدراسات التي أكدت أن الدهون المكتسبة من المكسرات أغلبها من الدهون غير المشبعة والمليئة بأوميغا 3 المفيدة للجسم.

وحتى إن وصلت نسبة الدهون في المكسرات، كما مع الجوز والفستق، إلى أكثر من 60% فالفوائد من تناول المكسرات أكثر بكثير من المضار. فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمعادن والفيتامينات.

وتوجد في المكسرات بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم. فاللوز مثلا يحتوي على أكثر من 250 ملغم من الكالسيوم في كل 100 غرام منه. وهي كمية جيدة لتزويد الجسم بالكالسيوم المفيد للعظام والضروري للأطفال والحوامل. بالإضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على نسب عالية من الحديد الذي يعالج أمراض هشاشة العظام وفقر الدم.

وفوائد المكسرات الطبية أيضا كثيرة، قد تكون أهمها الوقاية من أمراض القلب والبنكرياس، كما أن تناول وجبات صغيرة من المكسرات أسبوعيا تقي الإنسان من مخاطر السكتة القلبية وسرطان البروستاتا وسرطان المعدة، كما نقل موقع "غيزوندهايتستيب" الألماني.

وكان علماء من جامعة هارفارد الأمريكية قد أشاروا إلى أن المكسرات لا تقلل من نسبة الكولسترول في الدم فحسب، بل يمكنها زيادة مضادات التأكسد وزيادة مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض المختلفة.

ولتجنب أخطار السمنة وزيادة الوزن يفضل أن يتم تناول المكسرات في وجبات صغيرة لا تتجاوز ملعقة أكل يوميا، أو عدة وجبات صغيرة أسبوعيا، كما ينصح موقع "غيزوندهايتستيب"، لأن الإفراط في تناولها قد يكون له نتائج عكسية على الجسم بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.