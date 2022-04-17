قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المرابطين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، استعدادا لحماية المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز نحو المصلين والمرابطين في المسجد، واعتدت عليهم واعتقلت عدداً منهم.

وذكرت مصادر مقدسية أن أكثر من 500 جندي من قوات الاحتلال تحكم سيطرتها على ساحات المسجد الأقصى وتعتدي على المرابطين فيه.

وقامت قوات الاحتلال بإفراغ ساحات المسجد الأقصى من المرابطين والمعتكفين، بهدف تأمين مسار اقتحام المستوطنين لباحاته.

واعتدت على النساء المتواجدات على أبواب مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.

وهتف المرابطون في وجه الاحتلال بالتكبيرات وبشعارات عديدة "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، لن تركع أمة قائدها محمد".

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين