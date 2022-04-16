الاحتلال يعيد فتح (حاجز الجلمة) شرق جنين

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتح الحاجز العسكري (الجلمة) شمال شرق جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء (وفا) نقلاً عن مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أعادت فتح الحاجز العسكري المذكور كالمعتاد في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق استمر ثمانية أيام.

يُشار إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، ذكر أن 553 حاجزاً وعائقاً للاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الضفة الغربية التي بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وفي تقرير لـ"أوتشا" حول الطريقة التي تعمل فيها القيود المفروضة على التنقل، من جملة قيود أخرى، على تعميق المظالم الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن حواجز الاحتلال تقيّد حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين وهي منوعة فمنها 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائما يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

وحسب "أوتشا" فقد نشرت قوات الاحتلال 86 ساترًا ترابيًا، و68 متراس طريق، فيما وضع 49 عائقًا على الطرق، إلى جانب نشرها 20 جدارًا ترابيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين