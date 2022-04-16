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"فيسبوك" يحذف موقع القسطل الإخباري بشكلٍ مفاجئ

16 ابريل 2022 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن موقع القسطل الإخباري، اليوم السبت، عن قيام إدارة "فيسبوك"، بحذف صفحته من الموقع بسبب تغطيتها لأحداث القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وقال الموقع: "دون أي مقدمات أو بلاغات عليها.. فيسبوك يحذف بشكل مفاجئ صفحة "القسطل الإخباري" من موقعه لتغطيتها المكثفة لأحداث القدس والأقصى المبارك رغم التزامها الدقيق بمعاييره في النشر"

ودعا الموقع، كافة متابعييه لمساندته "بالضغط على 'فيسبوك' للعودة عن قراره غير المبرر".

كما نشر رابطًا بديلًا لمتابعته على "فيس بوك" باسم "القسطل مباشر"

https://www.facebook.com/AlQastalLive

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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