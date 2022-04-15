وفاة شاعر الاقصى الشيخ عبد الغني التميمي

توفي رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، والملقب بـ "شاعر الأقصى"، الشيخ عبد الغني التميمي، عن عمر يناهز 95 عاما.

ونعت هيئة علماء فلسطين بالخارج، الشيخ التميمي، عالم الحديث البارز، وأوّل رئيس للهيئة، الذي وافته المنية مساء الخميس.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة: "ننعى إلى أمتنا الإسلاميّة جمعاء وإلى شعبنا الفلسطينيّ في أماكن وجوده كلّها، وإلى أهل العلم في كلّ مكان، ببالغ الصبر والاحتساب، أستاذنا شيخنا المجاهد المربي، شاعر الأقصى الدكتور عبد الغني التّميمي"

وأشارت إلى أن الشيخ التميمي يُعد "أحد أبرز رموز العلماء العاملين، وأهل الحديث، والدعوة والتربية، كما أنه شغل أول رئيس لهيئة علماء فلسطين وأحد أهم مؤسسيها، والمدرّس في العديد من الجامعات، وصاحب المؤلّفات والمصنّفات الجليلة النافعة، والأديب الأريب".

وبيّنت الهيئة أن الراحل أمضى "حياة حافلة بالدعوة إلى الله تعالى وتربية الأجيال والتعليم الشرعي والحياة مع سنّة المصطفى صلى الله عليه وسلّم والحديث الشّريف، تعليمًا وخدمةً بالتّأليف، والعمل الإسلاميّ الدّؤوب، والصّدح بالأدب والشعر الرّفيع، ونصرة قضايا الأمة كلّها، وفي الصّدر منها قضيّة فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك".

يشار إلى أن هيئة علماء فلسطين في الخارج، تأسست في 2009، وتهدف إلى جمع علماء الشريعة الإسلامية من أبناء فلسطين في الشتات، تحت مظلة واحدة لخدمة القضية الفلسطينية، وحشد طاقات العلماء لنصرة قضية فلسطين، والتأصيل الشرعي للمسائل المتعلقة بها بأسلوب علمي منهجي، بحسب الموقع الرسمي للهيئة.

وولد الشيخ التميمي عام 1949 في قرية من قرى رام الله، وأنهى كل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثمّ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وعمل في الجامعة نفسها سنة 1984، وانتقل بعدها إلى جامعة المقدس بفلسطين وعمل فيها سنتين جامعيتين ثم عاد إلى الرياض فعمل بكليات التربية للبنات ومتعاون مع جامعة الملك سعود.

ويحمل الراحل التميمي درجة علمية برتبة أستاذ مشارك في الحديث وعلومه، ويرأس جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث فرع الزرقاء بالأردن، وهو عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وفي رابطة علماء فلسطين، وفي الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وللشيخ الراحل دواوين شعرية مطبوعة ثلاث، وأخرى مخطوطة، وأراجيز في الآداب، من أشهرها قصيدة "متى تغضب؟".

المصدر / فلسطين أون لاين