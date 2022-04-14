الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي حسام حرب لمدة 6 أشهر

جدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للأسير القيادي حسام حرب من مدينة سلفيت، لمدة 6 أشهر أخرى.

وقال زيد حرب، نجل الأسير القيادي، إنه وبعد أن كان من المقرر الإفراج عن والده بعد أسبوع سلمته إدارة السجن قراراً بتجديد الاعتقال الإداري.

وأشار حرب إلى أن الاحتلال ينكّل بوالده، وكانت قد هيأت العائلة نفسها لاستقباله وإكمال رمضان بوجوده.

ولفت الانتباه إلى أن الاحتلال يتقصّد عبر سياسة تمديد الاعتقال الإداري، محاولة النيل من عزيمة والده وصموده، وكذلك ضمن حرب نفسية يشنها عليه وعلى عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير حرب بتاريخ 20/10/2021 ضمن حملة اعتقالات استهدفت العديد من أفراد عائلته، وحولته بعد أسبوع للاعتقال للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وحرب من رجالات الإصلاح في محافظة سلفيت، ويعد شخصية اعتبارية، ولا تكاد تمر سنة إلا ويتعرض خلالها للاعتقال، وقد أمضى في الأسر ما يزيد عن الـ15 عاما.

وعانى حرب وعائلته من الاعتقالات السياسية بالضفة، حيث اعتقل وأبناؤه لدى أمن السلطة عدة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين