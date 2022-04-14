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خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

"حماس": ارتقاء الشهداء في سلواد يؤكد إصرار شعبنا ومقاومته على مواجهة الاحتلال

14 ابريل 2022 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس "حماس" جهاد طه: أن "ارتقاء الشهداء في سلواد يعبر عن صمود وإصرار شعبنا ومقاومته على المضي قدماً في مواجهة الهجمة العدوانية الصهيونية على أهلنا وشعبنا في مدن وقرى الضفة الغربية".

وأشار طه في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن "هجمة الاحتلال ستبوء بالفشل الذريع والهزيمة أمام ثبات وعزيمة شعبنا البطولي".

وأوضح أن "شعبنا أثبت بوحدته وقدرته في ميدان المعركة أنه متجذر في أرضه مهما بلغت التضحيات، ومتمسك بحقّه في مقاومة الاحتلال حتى انتزاع حريته وتحرير أرضه كاملةً".

ودعا طه "أبناء شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والشعبية والجماهيرية إلى نصرة أهلنا في سلواد، وإحداث انتفاضة جماهيرية شاملة بوجه الاحتلال الذي تجاوزت همجيته وغطرسته كل الحدود وفاقت كل التصورات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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