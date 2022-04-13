92 حالة اعتقال من القدس منذ بداية الشهر

وثّق تقرير إحصائي، اعتقال قوات الاحتلال 92 فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، خلال الشهر الجاري، كما أبعدت 15 فلسطينيًا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لفترات متفاوتة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت شبكة "القسطل" الإخبارية، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن شرطة الاحتلال صعّدت من عمليات اعتقال الشبان الفلسطينيين في القدس وضواحيها، والتي تخللها اعتداء بالضرب المُبرح عليهم أثناء الاعتقال وبعده.

وأضافت أن شرطة ومخابرات الاحتلال إضافة إلى وحدة المستعربين التابعة لها، اعتقلت منذ بداية شهر نيسان الجاري 92 فلسطينيًا إمّا ميدانيًا أو من منازلهم عقب دهمها وتفتيشها.

وبيّنت أن سلطات الاحتلال قضت بإبعاد 15 فلسطينيًا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة–بحسب توثيقها– لمدد تراوحت ما بين أسبوع وستة شهور.

كما قضت بإبعاد العشرات من الشبان الذين تم الإفراج عنهم شرط إبعادهم عن المناطق التي اعتُقلوا منها خاصة باب العامود، الذي يشهد يوميًا مواجهات ليلية مع الاحتلال منذ الليلة الأولى لشهر رمضان.

وخلال شهر رمضان المبارك، وفي محاولة لتنغيص فرحة العائلات الفلسطينية، تم تحويل كل من؛ النائب أحمد عطون، حمزة زغير، رشيد الرشق، رامي فاخوري، صهيب عفانة، ماجد الجعبة، يوسف طه، مراد عليان، للاعتقال الإداري لعدّة شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين