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لبنان.. "حماس" تستقبل وفداً من "الجهاد الإسلامي"

12 ابريل 2022 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
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استقبل عضو دائرة العلاقات الوطنية في إقليم الخارج ومسؤولها في لبنان أيمن شناعة، وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي ضم كلًا من مسؤول العلاقات الفلسطينية في لبنان أبو سامر موسى ومسؤول علاقات منطقة صيدا عمار حوران.

وكان في الاستقبال إلى جانب شناعة مسؤول الروابط واللجان الشعبية في لبنان أبو أحمد فضل.

واستعرض الطرفان آخر مستجدات القضية الفلسطينية لاسيما أحداث مخيم جنين.

واعتبر الطرفان أن القضية الفلسطينية، تمر بمرحلة حساسة ودقيقة تتطلب توحيد الجهود، والاتفاق على استراتيجية وطنية ونضالية، لكي يتمكن شعبنا من مواجهة مختلف التحديات.

وأشادا بتصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية بشكل عام و مخيم جنين على وجه الخصوص داعين إلى ضرورة تطويره ليصل إلى انتفاضة شاملة.

وأكد الجانبان على أهمية توحيد جميع مكونات الشعب الفلسطيني والنخب الفلسطينية، و الالتفاف حول مشروع المقاومة، وتوحيد الجهود لدعمها وإسنادها كافّة.

كما شدد الطرفان على ضرورة التحرك باتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وحثها على مواكبة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها  لبنان مما ينعكس على واقع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من وضع اقتصادي ضاغط نتيجة الإجراءات المتبعة بحقهم و حرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية والإنسانية .

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#حماس #الجهاد الإسلامي #لبنان

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