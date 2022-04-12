أبو حلبية: الدعوات اليهودية لذبح القرابين في "الأقصى" تحد لمشاعر المسلمين

قال رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي، أحمد أبو حلبية، إنّ دعوات جماعات الهيكل المُتطرّفة لاقتحام المسجد الأقصى وذبح القرابين داخله، "تُشكّل عُدوانًا صارخًا وتحدّيًا لمشاعر المسلمين".

وأوضح أبو حلبية في تصريح مكتوب، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا التصرف سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة، مُشدّدًا أن "الشعب الفلسطيني سيُدافع عن المسجد الأقصى وسيتصدّى لمُخطّطات الاحتلال".

ودعا أبو حلبية جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير والاحتشاد اليومي في المسجد الأقصى المبارك والتصدّي لهذه الخطوة الخطيرة.

وشدّد على أنّ "إقدام الجماعات الصهيونية على ذبح القرابين، سيؤدّي إلى انعكاسات خطيرة عند جميع المسلمين".

وطالب أبو حلبية، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى بذل أقصى الجهود اللازمة لإحباط هذا المُخطّط.

وتُواصل جماعات يهودية مُتطرّفة، حشد مُناصريها لاقتحام المسجد الأقصى في "عيد الفصح"، وتدنيسه بإقامة الطقوس فيه، والتي يتخلّلها قراءة جماعية لمقاطع من "سفر الخروج"، ودخول طبقة الكهنة مُرتدِين "لباس التوبة" الأبيض، وذبح "قربان" العيد في باحاته.

ويحلّ "عيد الفصح" العبري هذا العام مُتقاطعًا مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ما بين 16-22 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين