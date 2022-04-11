إعلام السلطة يستثني منفذيّ عمليتيّ (تل أبيب) و(بني براك) من سجلات الشهداء

أظهرت سجلات الشهداء التي نشرها الإعلام الرسمي للسلطة الفلسطينية، عدم وجود اسمي الشهيدين ضياء حمارشة وحازم رعد من سجلات شهداء جنين.

ولم تتعاطى وكالة أنباء السلطة "وفا"، مع منفذي عملية "بني براك" التي قتل فيها 5 مستوطنين وتل أبيب التي قتل فيها 3 مستوطنين، على أنهما شهداء، على الرغم من توثيق سجلات وزارة الصحة برام الله لاسميهما.

وربط مراقبون بين هذه الخطوة من قبل إعلام السلطة وإدانة رئيسها محمود عباس، العمليتين المذكورتين، اللتان نفذهما الشهيدين حمارشة وحازم.

وفي 29 مارس 2022، أدان رئيس السلطة محمود عباس مقتل خمسة مستوطنين في عملية إطلاق نار في مستوطنة "بني براك" قرب تل أبيب، نفذها الشهيد ضياء حمارشة من جنين.

وقال عباس في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" حينها، إن قتل الإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع "حيث نسعى إلى تحقيق الاستقرار".

وفي 8 أبريل، أدان عباس كذلك، عملية (تل أبيب) التي نفذها الشهيد رعد حازم، وقال إن "قتل المدنيين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".







المصدر / فلسطين أون لاين