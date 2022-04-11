هل تصدق؟ مشاجرة في قلب المسجد الحرام بمكة

أظهر مقطع فيديو متداول نشوب مشاجرة بين شخصين، الخميس، داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكشفت أجهزة الأمن في السعودية تفاصيل الحادث في بيان حيث قالت: "باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل المسجد الحرام في المسعى، نتيجة تلاسن بين شخصين لم ينتج عنه أي إصابات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وتابع البيان: "تهيب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله".

وأظهر المقطع المصور، تعارك بين شخصين يلبسان ملابس الإحرام، أثناء أداءهما العمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات الدخول إلى المملكة، بأداء مناسك العمرة.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة داخل المسعى في #المسجد_الحرام مساء أمس بسبب تلاسن بين شخصين تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وتدعوا الادارة الى الالتزام بالهدوء والسكينة اثناء أداء #العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر ألله.#رمضان#رمضان_مبارك pic.twitter.com/WypYZmRzR1 — سعيد العدواني (@Saeed_Aladwany) April 7, 2022

المصدر / وكالات