فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا لن توفر له أمنا أو حماية

جلسة جديدة لـ(محاكمة) أسرى "نفق الحرية" بالناصرة المحتلة

الأسير السعدي من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

هل تصدق؟ مشاجرة في قلب المسجد الحرام بمكة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

موسكو: كييف تحضر لمجازر جماعية بدعم من الغرب

استشهاد فتى من جنين متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

"ياميش" رمضان... فوائد غذائية ومحاذير صحية

الفوج الخامس من معتمري غزة يغادر عبر معبر رفح

دابة الأرض تأكل عصا سليمان

إعلان تيك توك داخلي

بالفيديو هل تصدق؟ مشاجرة في قلب المسجد الحرام بمكة

11 ابريل 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...

أظهر مقطع فيديو متداول نشوب مشاجرة بين شخصين، الخميس، داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكشفت أجهزة الأمن في السعودية تفاصيل الحادث في بيان حيث قالت: "باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل المسجد الحرام في المسعى، نتيجة تلاسن بين شخصين لم ينتج عنه أي إصابات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وتابع البيان: "تهيب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله".

وأظهر المقطع المصور، تعارك بين شخصين يلبسان ملابس الإحرام، أثناء أداءهما العمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات الدخول إلى المملكة، بأداء مناسك العمرة.

 

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#مكة #المسجد الحرام #مشاجرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة