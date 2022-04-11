مطلوب سكرتيرة تنفيذية للعمل في شركة للتجارة والصناعة

إعلان توظيف صادر عن شركة الحداد إخوان للتجارة والصناعة والمقاولات بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف سكرتارية تنفيذية

- مكان العمل: مدينة غزة

- طبيعة العمل: دوام كامل

المهام والواجبات :

- متابعة البريد الصادر والوارد وأرشفته حسب الأصول.

- طباعة مختلف الكتب والمراسلات الخاصة بالشركة وأرشفتها حسب الأصول .

- استقبال المراجعين للشركة وتحديد احتياجهم وتدوينها بشكل منظم.

- متابعة الاتصالات الواردة والصادرة للشركة وتدوينها.

الشروط العامة للوظيفة :

.1 أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس إدارة/ نظم معلومات إدارية أو دبلوم في إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية/ السكرتارية الدولية/.

.2 خبرة لمدة سنتين على الأقل في مجال السكرتارية التنفيذية.

.3 اتقان اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة وقراءة.

.4 خبرة ممتازة في برامج الكمبيوتر واستخدام أوفيس والإنترنت.

.5 كتابة التقارير.

.6 العمل ضمن فريق وتحت الضغط .

.7 تعطى الأولوية لمن تسكن في مدينة غزة.

طريقة التسجيل

لمن تجد في نفسها المؤهلات المطلوبة لشغل الموقع الوظيفي الرجاء إرسال السيرة الذاتية

وصور عن الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة إن وجدت بواسطة البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- يستمر التسجيل حتى موعد أقصاه 19-4-2022 الساعة 12:00 ظهر

- للاستفسار ولمزيد من المعلومات: الاتصال على هاتف رقم تلفون (08/2881333)