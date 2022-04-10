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السعودية تعلن حصص الحجاج بين الدول للعام الجاري

10 ابريل 2022 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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قال وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد، إن الحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة، مشيرا إلى أن توزيع حصص الحجاج بين الدول سيكون بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان.

وأوضح سعيد، في تصريح لقناة "العربية" السعودية بثته الليلة الماضية، أن ذلك يأتي مراعاة لعدم تمكنهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة "كورونا".

وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي دولة من أداء الحج، وأن المملكة كعادتها ترحب بجميع المسلمين الراغبين في أداء المناسك من كل أقطار العالم وفقا للضوابط.

وأوضح أن توزيع حصص وأعداد الحجاج بين الدول يتم وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب، وذلك بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان، وسيتم الاستمرار على ذات المبدأ في تحديد الحصص، مع ضرورة استكمال الشروط الصحية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على تحديد هذه الحصص للدول المختلفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس أنها قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

المصدر / وكالات
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