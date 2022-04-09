مسيرة في جامعة بيرزيت تضامناً مع مخيم جنين ودعماً للمقاومة

شارك المئات من طلبة جامعة بيرزيت، اليوم السبت، في مسيرةٍ تضامنية مع مخيم جنين، ودعما لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت المسيرة بتنظيم من الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت قرب رام الله، التي وجهت التحية للمقاومة في جنين ولروح الشهيد أحمد السعدي.

وردد الطلبة، هتافات، تطالب بـالرد القوي والحازم على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

وقالت الكتلة الإسلامية في بيرزيت، في كلمة لها، "إن جنين تلقن المحتل درسا جديدا كل يوم على طريق النصر والحرية فيشع ضياؤها شمسا في سماء فلسطين، وينشر رعدها الرعب في قلوب الأعداء".

وشددت الكتلة على أن خيار الشعب الفلسطيني هو المقاومة، لأنها ممثلهم الشرعي والوحيد وخيار الشهداء الأبطال.

وأضافت:" القيادة التي تمثلنا هي قيادة المقاومة وعلى رأسها أبو خالد محمد الضيف وإخوانه في غرفة العمليات المشتركة".

وقالت الكتلة إن جرائم الاحتلال لن تقابل إلا بمزيد من المقاومة، داعية الشعب الفلسطيني للصمود والمشاركة في الفعاليات المقاومة والتصدي للاحتلال بكل الوسائل الممكنة.

وشارك في المسيرة الطلابية ملثمون يرتدون زيا عسكريا، كما ردد الطلاب هتافات لكتائب القسام وقائدها محمد الضيف "حطوا السيف قبال السيف حنا شعب محمد ضيف" و "الانتقام الانتقام يا سرايا و يا قسام".

وحمل الطلاب لافتات كتب عليها "يا جنين يا ثورة اصنعي لعداك الموت".

واستشهد المقاوم أحمد السعدي، صباح اليوم السبت، برصاص الاحتلال في مخيم جنين، فيما أصيب أكثر من 15 شابا خلال مواجهات في المخيم وبلدة برقين المجاورة.

وتصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة حيث أعلن عن تضرر آلية عسكرية للاحتلال.

وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عددًا من مقاوميها شهداء بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين منفصلتين بـ(تل أبيب).

كما استشهد الشبان صائب عباهرة وخليل طوالبة وسند أبو عطية ويزيد السعدي خلال تصديهم لاقتحامات الاحتلال في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين