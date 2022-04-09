"العلاقات الوطنية": اقتحام الاحتلال لمخيم جنين محاولة فاشلة لاستعادة (أمن) مستوطنيه

أكدت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، اليوم السبت، أن اقتحام الاحتلال لمخيم جنين محاولة فاشلة لاستعادة أمن مستوطنيه.

وقالت في بيان صحفي" إن " نفوس المستوطنين المرتجفة أمام فرسان العمليات البطولية، هزت صورة الاحتلال، وحطمت هيبته، وأظهرت حقيقة عجزه، وكشفت عن نقاط ضعفه".

وأضافت: "ومن هنا فإن جوهر معركتنا -كفلسطينيين – في جنين اليوم ترسيخ جذور الفعل المقاوم في أرض الضفة الغربية، تأسيسا لواقع جديد يغير جذريا مسار الصراع مع هذا المحتل، وما العمليات البطولية الأخيرة إلا مؤشر على ما ينتظر الكيان الصهيوني انطلاقا من نجاحنا في هذه المعركة".

وشددت على "إن الواجب يفرض على الفلسطينيين - أفراداً وجماهير- التفاعل مع جنين ومخيمها؛ بفعل استثنائي يرتقي لمستوى هذه اللحظة الفارقة التي يعيشها شعبنا، فلم يعد من الممكن الاكتفاء بما وصلنا إليه من إنجاز في مستوى الاشتباك مع العدو، بل لابد من قفزة نوعية مقاومة تضرب أعماق وجوده، وتحطم ما تبقى من إرادة مستوطنيه".

وختمت بالقول: "إن كل الأحداث السابقة تؤكد أن هذا العدو لا يتراجع إلا أمام العمليات البطولية، ولا يتوقف عن جرائمه إلا إذا دفع ثمناً باهظاً، وواجب أبطال شعبنا اليوم في كل مكان أن يشتتوا تركيز هذا العدو، عبر تكثيف المقاومة بكل أشكالها في كل بقعة يتواجد فيها".

المصدر / فلسطين أون لاين