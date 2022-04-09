الداخلية بغزة: 8448 مغادراً و7824 وافداً عبر حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (3-8 أبريل 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8448 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 7824 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8302 مواطنًا 95 أجنبيًا، و51 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 7663 مواطنا، و84 أجنبيًا، و70 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين