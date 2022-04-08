الجهاد الإسلامي: العدو سيدفع مزيدًا من الأثمان ردًا على جرائمه

باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار التي وقعت في (تل أبيب) مساء الخميس، وأسفرت عن وقوع قتيلين و14 إصابة في صفوف المستوطنين.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "عودة العمليات الفدائية النوعية داخل العمق الصهيوني هو نتيجة طبيعية للعدوان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود"، مشيرة إلى أن الاحتلال يدفع جزءًا من الثمن جراء كل جرائمه وإرهاب مستوطنيه بحق أهلنا في القدس والضفة المحتلتين.

وأضافت "هذه العمليات هي نتيجة تمادي العدو في اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك، وجريمته الغادرة بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها الجريمة التي استشهد خلالها ثلاثة من مجاهدينا في جنين، والتي مثلت اعتداءً على حرمة شهر رمضان المبارك".

وعدّت الحركة العملية بمثابة "رسالة واضحة للعدو بأن عليه أن يتوقف عن اقتحاماته للمسجد الأقصى، وإن إقدام المستوطنين والمتطرفين الصهاينة باقتحام الأقصى سيترتب عليه مزيداً من المقاومة والعمليات الفدائية".

المصدر / فلسطين أون لاين