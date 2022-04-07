"حمادة" يدعو جماهير شعبنا للنفير والاحتشاد اليومي في الأقصى

دعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، جماهير شعبنا إلى النفير والاحتشاد اليومي في المسجد الأقصى المبارك.

وبارك حمادة في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، دعوات "الفجر العظيم" والرباط في المسجد الأقصى، مؤكدا أنها تعكس وعي أهل القدس لحقيقة مخططات الاحتلال.

وأضاف أن الرباط في الأقصى والصمود في القدس، عطل محاولات الاحتلال للاستحواذ على القدس والمسجد الأقصى.

وشدد على أن تنفيذ الاحتلال لأية مخططات في القدس والأقصى تجاوز للخطوط الحمراء، مضيفا أن تلك الإجراءات مرفوضة، ودعا لمقاومتها بالأشكال كافة.

ونوه الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، إلى أن الاحتلال يخشى من ردة فعل الشعب الفلسطيني خاصة بعد معركة "سيف القدس" العام الماضي.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لضرورة تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى لصد الاقتحامات، ولإفشال مخططات ذبح القرابين خلال طقوس ما يسمى بـ"عيد الفصح".

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا إلى المشاركة في جمعة الفجر العظيم غدًا انتصارًا للقدس والأقصى، ورفضًا لقرارات الاحتلال وتدخّلاته السافرة في شعائرنا الدينية.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن حملة الفجر العظيم، في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، تأتي انتصاراً للقدس، ورفضاً لقرارات الاحتلال وتدخلاته السافرة في شعائرنا الدينية، ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق، أطلقت "جماعات الهيكل المزعوم" الاستيطانية دعوات جديدة، أكدت من خلالها نيتها تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، خلال أيام "عيد الفصح" المزعوم، انطلاقاً من مساء الجمعة الموافق 15 أبريل الجاري.

وأوضحت الدعوات أن الجماعات ستقوم بتقديم "القرابين" داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وستواصل الاقتحامات على مدار أسبوع، حتى 22 أبريل.

وتضمنت الدعوات التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "طاقم جماعات الهيكل"، صورة لخروف صغير يرمز للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحة في الأقصى هذا العام.

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وإقامة صلوات توراتية وشعائر تلمودية داخل ساحاته، عقب الاجتماع الذي عقده مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق، وجولتهم الاستفزازية في ساحات المسجد الأسبوع الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين