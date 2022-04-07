"شؤون الأسرى" تتهم الاحتلال بتعمد التنكيل بالفلسطينيين خلال اعتقالهم

اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعمد استخدام أساليب قمعية بحق الفلسطينيين خلال إقدامها على اعتقالهم.



وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "المعتقلين يتعرضون للضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، إضافة للتنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق".



وأعربت عن قلقها من استمرار "الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، الذين تم استهدافهم يوم أمس بطريقة شرسة وهمجية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".



ولفتت الهيئة إلى أن هذه الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال وأجهزته العسكرية "ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود شعبنا".



وطالبت "شؤون الأسرى" المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية، بـ"الوقوف أمام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها، والتي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية".



ويقبع نحو أربعة آلاف و500 أسير فلسطيني، داخل 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف لدى الاحتلال، ويعانون من انتهاكات عديدة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين