حماس: دعوة الاحتلال لإعدام الفلسطينيين اعتراف بطبيعة "الكيان" الإجرامية

أكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي، أن تصريحات وزير أمن الاحتلال الداخلي عومير بارليف التي دعا فيها لإعدام الفلسطينيين، "اعتراف بطبيعة الكيان الصهيوني المجرم القائمة على القتل والعدوان".

وقال البرغوثي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن تلك التصريحات "مؤشر على إصرار الاحتلال على تفجير الأوضاع عبر سفك مزيد من الدم الفلسطيني، وما عمليات الاغتيال الأخيرة في جنين ونابلس إلا تطبيق عملي لقناعات الاحتلال العنصرية".

وشدد على أن "هذه التصريحات تأكيد على أن المقاومة بكافة أشكالها هي السبيل الوحيد لردع العدو الصهيوني، وحماية أبناء شعبنا، وهو ما يستوجب ضرورة المسارعة إلى تكتل الكل الوطني الفلسطيني حول استراتيجية نضالية قادرة على هزيمة الاحتلال".

واعتبر القيادي في حماس، أن تصريحات بارليف رسالة واضحة للسلطة في رام الله بضرورة وقف تعاونها الأمني مع الاحتلال، مؤكداً أنه "لولا هذه السياسة العقيمة لما استطاع هذا العدو اقتحام مدننا، وقتل شبابنا، وهدم منازلنا، والاستيلاء على أرضنا".

وكانت القناة (14) العبرية، كشفت مساء أمس الثلاثاء، أن بارليف، دعا إلى اعتقال الفلسطينيين وقتلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين