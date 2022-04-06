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الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس "الرجوب"

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الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس "الرجوب"

06 ابريل 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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الشيخ القيادي في حركة حماس، رزق الرجوب

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسير الشيخ القيادي في حركة حماس، رزق الرجوب، من دورا جنوب الخليل لمدة 4 أشهر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أنه كان من المقرر الإفراج عن القيادي الرجوب غداً الخميس، قبل أن يصدر قرار تمديد اعتقاله الإداري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر الرجوب (٦٣ عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في منطقة كريسة في بلدة دورا جنوب غرب الخليل عام 2017م، بعد أسبوع من الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 29 شهرًا.

وأمضى الرجوب أكثر من 28 عامًا في سجون الاحتلال، وفي عام 2018م، رفض الإبعاد إلى السودان وقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، مطالبا الإفراج الفوري عنه، وخاض على إثرها إضراباً مفتوحاً عن الطعام لانتزاع حريته.

ويعاني الرجوب من كم هائل من الأمراض منها آلام حادة في معدته وفي منطقة المرارة والقولون، وحساسية من الرطوبة والحرارة حيث لا يحتمل جسده التواجد في أماكن غير معتدلة مناخياً، وهو ما يتنافى مع طبيعة سجون الاحتلال.

كما يعاني أيضاً ونتيجة نقص صبغة الميلانين في الدم من مرض البهاق، ولديه ملف صحي حتى قبل اعتقاله من أمراض أورثته إياها السجون وأمراض تعرض لها خارج الأسر، وآثار عمليات جراحية أجريت له سابقاً.

ويعتبر الشيخ رزق الرجوب أحد قيادات الحركة الإسلامية في مدينته الخليل، وأحد وجهائها ورجال الإصلاح فيها، وصاحب شخصية قيادية فذّة.

وهذا الأسير في نظر الاحتلال قائد قسامي ملهم، كان رفيق درب القائد القسامي حسن سلامة، الذي أشرف على تنفيذ عمليات الثأر المقدس ردا على استشهاد المهندس يحيى عياش، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الجنود والمستوطنين.

واعتقل الرجوب وهو يقود سيارة شحن كان بداخلها حسن سلامة، في منطقة بئر الحمص بمدينة الخليل عام 1996م، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات متواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #رزق الرجوب

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