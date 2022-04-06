تويتر : "زر" تعديل التغريدات ضمن خططنا منذ العام الماضي

أعلنت شركة "تويتر"، أنها تعمل على إضافة خاصية (تعديل) التغريدات، وذلك بعد استطلاع أجراه إيلون ماسك حول هذه الخاصية.

وأجرى رجل الأعمال الأمريكي ماسك استطلاعا عبر حسابه في "تويتر"، سأل فيه الجمهور ما إذا كانوا يرغبون بإضافة زر "تعديل" لإعادة تحرير التغريدات التي ينشرونها.

واستحوذ رئيس شركة "تيسلا" إيلون ماسك على حصة كبيرة من أسهم الشبكة الاجتماعية.

وكشف ماسك، الاثنين، عن حيازته حصة 9.2 بالمئة في "تويتر"، وبدأ الاستطلاع حول هذه الخاصية، التي طال انتظارها، والتي تعمل الشركة عليها.

لكن "تويتر" ذكرت في تغريدة أنها لم تحصل على فكرة خاصية التعديل من استطلاع الرأي الذي بدأه ماسك.

كما حث رئيس تويتر التنفيذي، باراج أجراوال، المستخدمين على "التصويت بعناية".

وقال جاي سوليفان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر، في تغريدة، إن الشركة تعمل منذ العام الماضي على إضافة خيار التعديل، وهو "أكثر ميزة مطلوبة على تويتر منذ سنوات عديدة".

وأضاف سوليفان أن هذه الميزة ستستغرق وقتا لضبطها، إذ إنه "من دون أمور مثل الحدود الزمنية وعناصر التحكم والشفافية بشأن ما تم تعديله، يمكن إساءة استخدام التعديل لتغيير سجل المحادثة العامة".

المصدر / وكالات