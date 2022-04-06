الأسرى الإداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 95 على التوالي، ورفضهم الذهاب للمحاكم، أو حتى توكيل محامين لتمثيلهم.

ويخوض الأسرى الإداريون معركة أطلقوا عليها "قرارنا حرية" الهادفة لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.

وقال الأسير المحرر والناشط في مجال الأسرى ثامر سباعنة إن الأسرى الإداريين يدرسون حاليا الاستعداد لخطوة مركزية حاسمة في ملف الاعتقال الإداري وهي الإضراب عن الطعام.

وأوضح سباعنة أن خطوة مقاطعة المحاكم الاحتلالية، جاءت إعلانا واضحا بعدم شرعية هذه المحاكم وعدم القبول بالواقع الذي يعيشه الأسير الإداري.

ولفت إلى وجود خطوات إسناد لخطوة المقاطعة تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، ومقاطعة الدواء لبعض الأسرى المرضى، وخطوات أخرى نفذها الأسرى الإداريون.

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا في 25/3/2022، بعد انتزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على انتفاضتهم.

المصدر / حرية نيوز