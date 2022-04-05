فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مركز الإنسان": الاحتلال يحرم الأطفال الفلسطينيين من أبسط حقوقهم

النائب نعيم: "التشريعي" يولي الطفل الفلسطيني اهتمامًا كبيرًا

روني يختار بوكيتينو مدرباً لليونايتد بدلاً من هاغ

تونس.. الجفاف يهدد حياة الشجر والبشر

ألمانيا تستبعد فرض حظر على الغاز الروسي

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

الجهاد الإسلامي تدعو لجمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة

"الاقتصاد" و"الزراعة" بغزة تُعلنان إجراءاتهما لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

إمام البخلاء

حـوت يونس

إعلان تيك توك داخلي

الجهاد الإسلامي تدعو لجمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة

05 ابريل 2022 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...
عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للمشاركة في جمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة، وذلك يوم الجمعة المقبل 8/4 /2022.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، إن الحركة ستنظم سلسلة من التظاهرات الحاشدة عقب صلاة الجمعة القادمة أمام عدد من المساجد الرئيسية في كافة محافظات قطاع غزة.

وتأتي هذه التظاهرات التي ستعم قطاع غزة، في ذكرى معركة جنين التي شكلت محطة فارقة في تاريخ الصراع.

وأكد الحرازين على واجب إسناد المقاومة التي تقدم التضحيات دفاعاً عن فلسطين وأرضها، مضيفاً أن تلاحم الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة هما الضمان لتعرية العدو وإثبات فشل أهدافه العدوانية.

وشدد على أن المقاومة حق مشروع لشعبنا، وأنها كذلك نهج ثابت طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضنا ويمارس إرهابه بحق شعبنا ومقدساتنا.

ودعا إلى أوسع مشاركة في فعاليات جمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة، ورفع صور الشهداء اعتزازاً بهم وإصراراً على المضي في ذات الطريق الذي سلكوه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الجهاد الإسلامي #المقاومة #جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة